Все чаще в рамках диспансеризации в Карелии выявляют онкологию

За семь месяцев текущего года только в поликлинике №4 выявлено более 30 онкологических патологий За семь месяцев текущего года в рамках диспансеризации только в одной поликлинике Петрозаводска выявлено более 30 случаев онкологии, в том числе по результатам анализа крови два случая лейкоза, о которых пациенты даже не подозревали.
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