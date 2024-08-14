Мультфильм «Ози: голос джунглей» выходит в кино

Анимация поднимает важные темы защиты окружающей среды. «Ози: голос джунглей», реж. Тим Харпер Кинопрокатная компания «Вольга»В четверг, 15 августа, в российский прокат выходит анимационная лента от продюсера Леонардо ЛиКаприо «Ози: голос джунглей».
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