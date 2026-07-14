«Ростов» подписал хавбека «Зенита» Михайлова. Петербуржцы получат 40% от перепродажи футболиста

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«Ростов» объявил о трансфере 23-летнего полузащитника « Зенита » Ярослава Михайлова . Клуб из Ростова-на-Дону бесплатно подписал хавбека, но петербуржцы получат 40% в случае перепродажи футболиста, об этом сообщал журналист Иван Карпов.