«Ростов» подписал хавбека «Зенита» Михайлова. Петербуржцы получат 40% от перепродажи футболиста

«Ростов» объявил о трансфере 23-летнего полузащитника « Зенита » Ярослава Михайлова . Клуб из Ростова-на-Дону бесплатно подписал хавбека, но петербуржцы получат 40% в случае перепродажи футболиста, об этом сообщал журналист Иван Карпов.
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