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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» хочет приобрести хавбека «Вильярреала» Баэну. Отступные за игрока – 60 млн евро (As)

Как сообщает As, в клубе считают, что 23-летний игрок идеально впишется в схемы главного тренера Диего Симеоне.

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