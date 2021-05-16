Забайкальцы смогут расширить территорию земельных участков для строительства

Правительство РФ внесло изменения в законопроект о государственной и муниципальной собственности в рамках реализации «Дальневосточный гектар», где гражданам предоставляется возможность расширить территорию земельных участков в целях строительства.
Правительство РФ внесло изменения в законопроект о государственной и муниципальной собственности в рамках реализации «Дальневосточный гектар», где гражданам предоставляется возможность расширить территорию земельных участков в целях строительства.
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