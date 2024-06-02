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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек первой после Барти в 2021-м отдала в матче всего 10 очков

Швентек первой после Барти в 2021-м отдала в матче всего 10 очков

Первая ракетка мира Ига Швентек за 40 минут победила Анастасию Потапову в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:0.

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