На Поклонной горе в Петербурге планируется построить новую транспортную развязку

В Петербурге намерены возвести новую транспортную развязку с переустройством трамвайных путей.На рабочем совещании городского правительства был одобрен план-проект строительства новой транспортной развязки в Петербурге.
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