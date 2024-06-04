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На Поклонной горе в Петербурге планируется построить новую транспортную развязку

На Поклонной горе в Петербурге планируется построить новую транспортную развязку

В Петербурге намерены возвести новую транспортную развязку с переустройством трамвайных путей.На рабочем совещании городского правительства был одобрен план-проект строительства новой транспортной развязки в Петербурге.

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