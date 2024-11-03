Загитова о комментировании Тарасовой и Гришина на Олимпиаде-2018: «Это непрофессионализм»

Женский турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане комментировали Татьяна Тарасова и Александр Гришин. – Ты смотрела свое выступление, как комментировали его западные специалисты и как комментировали у нас? Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии? Что не твоей победы ждали.