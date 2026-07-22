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Озвучено новое карьерное предложение для экс-министра обороны Украины

Озвучено новое карьерное предложение для экс-министра обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров получит новое карьерное предложение — либо стать вице-премьером республики по военным технологиям, либо советником президента Владимира Зеленского по тому же вопросу.

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