Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»

28-летний форвард «Торпедо» набрал 13 (7+6) очков в 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. – В канале «Торпедо», когда вы забиваете, пишут Джино, вы еще и под 71-м номером играете.
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