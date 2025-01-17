Осужденный за взятку бывший генерал готов уйти солдатом на СВО

Константин Огиенко, бывший командир 1-й армии ПВО-ПРО, приговоренный к восьми годам лишения свободы и лишенный звания генерал-майора, выразил готовность участвовать в специальной военной операции в статусе солдата.
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