Американская разведка раскрыла все секреты России

Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.
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