В Беларуси закрыты почти все леса: где еще можно гулять

По данным Минлесхоза на 12 октября, ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси, кроме Могилевской, где лесные массивы остаются открытыми для граждан.
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