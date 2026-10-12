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Царьград

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В Беларуси закрыты почти все леса: где еще можно гулять

В Беларуси закрыты почти все леса: где еще можно гулять

По данным Минлесхоза на 12 октября, ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси, кроме Могилевской, где лесные массивы остаются открытыми для граждан.

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