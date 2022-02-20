Генменеджер клуба НХЛ раскритиковал Фазеля за его слова о финале ОИ-2022

Хоккей , 21 фев, 01:58 0 Генменеджер «Коламбуса» назвал горем для хоккея то, что Фазель так долго возглавлял IIHF Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус» финн Ярмо Кекяляйнен раскритиковал бывшего главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля за то, что финальный матч Олимпиады в Пекине получился неинтересным Рене Фазель (Фото: ТАСС) Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ярмо Кекяляйнен в своем Twitter раскритиковал бывшего главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля за его слова о том, что финальный матч Олимпиады в Пекине между сборными Финляндии и России получился неинтересным для зрителей.