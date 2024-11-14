На Кубани открыли набережную после реконструкции в рамках нацпроекта

КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Набережную реки Адагум протяженностью около 500 метров благоустроили в городе Крымск Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
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