Врач Парамонов посоветовал в случае переедания пить тёплые напитки и двигаться

Врач-гастроэнтеролог, терапевт кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет», посоветовал во время новогоднего застолья есть маленькими порциями и пить больше тёплых напитков.
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