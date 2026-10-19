При составлении осеннего образа мужчинам стоит выбрать хотя бы один яркий цвет. Об этом «Газете.Ru» рассказали генеральный директор мультибрендового бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров и стилист Ирина Леушина.