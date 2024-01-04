Betahon

Не надо была войска выводить из Казахстана в период путча! Опять всякие касымы воду мутят кланяясь на все части света! Почему до сих пор не ликвидированы секретные биолаборатории Пентагона и не ликвидирована военная база на территории "главного партнера и союзника" России?!