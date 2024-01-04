Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев назвал Москву главным партнером и союзником Астаны. Соответствующее заявление политический деятель сделал в ходе разговора с изданием Egemen Qazaqstan.
Президент Токаев назвал Россию главным партнером и союзником Казахстана
Комментарии
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Betahon
Не надо была войска выводить из Казахстана в период путча! Опять всякие касымы воду мутят кланяясь на все части света! Почему до сих пор не ликвидированы секретные биолаборатории Пентагона и не ликвидирована военная база на территории "главного партнера и союзника" России?!
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16 час.
а
айрат
Правильно! Почему не ликвидированы янковские шпионские биолаборатории в Казахстане? И военная база америкосов? Похоже янкожиды готовят казахстан в качестве альтернативы "украины" после ее ликвидации !
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9 час.
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