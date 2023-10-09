Neurology: «хороший» холестерин может оказаться не таким уж хорошим

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, обнаружило, что как высокий, так и низкий уровень холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), или «хорошего» холестерина, связан с повышенным риском развития деменции у пожилых людей.
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