Угроза для здоровья от вейпов и электронных сигарет: чем опасно «альтернативное» курение Евгения КомароваСегодня многие курильщики переходят от традиционных сигарет к электронным устройствам, надеясь, что это не повлияет на их здоровье.
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