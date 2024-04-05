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Угроза для здоровья от вейпов и электронных сигарет: чем опасно «альтернативное» курение

Угроза для здоровья от вейпов и электронных сигарет: чем опасно «альтернативное» курение

Угроза для здоровья от вейпов и электронных сигарет: чем опасно «альтернативное» курение Евгения КомароваСегодня многие курильщики переходят от традиционных сигарет к электронным устройствам, надеясь, что это не повлияет на их здоровье.

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