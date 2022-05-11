За сутки в Челябинской области ковидом заболели 146 человек

И четверо скончались, не справившись с инфекцией. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 147 человек.
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