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За сутки в Челябинской области ковидом заболели 146 человек

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 146 человек

И четверо скончались, не справившись с инфекцией. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 147 человек.

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