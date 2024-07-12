Налог на прибыль организаций в РФ с 2025 года составит 25%

Налог на прибыль организаций в России с 2025 года повысится с 20% до 25%. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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