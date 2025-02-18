Дмитриев сообщил, что уже встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Команда Трампа «отлично решает проблемы», сказал Дмитриев. Переговоры делегаций состоятся 18 февраля России и США важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира, заявил в эфире CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами сторон.