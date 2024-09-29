Терапевт Волкова: в осенний рацион необходимо включить больше тыкв и кабачков

Сезонные овощи помогут восполнить недостаток витаминов и клетчатки осенью. Разнообразить рацион тыквой, кабачками, морковью, помидорами, болгарским перцем и капустой посоветовала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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