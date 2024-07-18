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Стало известно, на что НАТО готова на Украине

Стало известно, на что НАТО готова на Украине

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, пишет The Guardian. «По мере развития событий, даже несмотря на то, что эта ужасная ситуация зашла в тупик, оборонные магнаты Запада слетаются на нее, словно мотыльки на огонь.

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