Четверка новосибирцев разводила на деньги доверчивых граждан со всей России

О задержании группы подозреваемых в онлайн-мошенничестве 28 апреля рассказали в ГУ МВД региона. По версии следствия, 29-летний житель Новосибирска вовлёк в преступную группу троих своих знакомых в возрасте 30-35 лет.
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