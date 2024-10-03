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Царьград

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Армянская оппозиция подаёт в суд на власти Армении из-за мирного соглашения

Армянская оппозиция подаёт в суд на власти Армении из-за мирного соглашения

Депутаты хотят увидеть текст мирного договора, который так спешат подписать лидеры республики.Против правящей партии Армении будет подан судебный иск за отказ предоставить доступ к тексту мирного договора с Азербайджаном.

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