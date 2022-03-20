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Тото Вольфф о проблемах «Мерседеса»: «По ночам просыпаюсь и думаю: «Что, черт возьми, мы можем сделать?»

Тото Вольфф рассказал, что плохо спит по ночам из-за проблем «Мерседеса». В квалификации к Гран-при Бахрейна подопечные Вольффа Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл расположились на пятой и девятой строчках, соответственно.

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