В ЦРУ не нашли подтверждений использованию "гаванского синдрома" во враждебных целях Россией

В Центральном разведывательном управлении США так называемый "гаванский синдром" не считают намеренной глобальной кампанией враждебных стран, однако в ведомстве не исключают иностранного вмешательства в отдельных случаях, сообщает телеканал NBC.
В Центральном разведывательном управлении США так называемый "гаванский синдром" не считают намеренной глобальной кампанией враждебных стран, однако в ведомстве не исключают иностранного вмешательства в отдельных случаях, сообщает телеканал NBC.
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