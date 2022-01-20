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В ЦРУ не нашли подтверждений использованию "гаванского синдрома" во враждебных целях Россией

В ЦРУ не нашли подтверждений использованию "гаванского синдрома" во враждебных целях Россией

В Центральном разведывательном управлении США так называемый "гаванский синдром" не считают намеренной глобальной кампанией враждебных стран, однако в ведомстве не исключают иностранного вмешательства в отдельных случаях, сообщает телеканал NBC.

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