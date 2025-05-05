МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri
    Просрали Окраину,вначале атташе и разведчики,затем любитель генералов-женщин."Наш БЭК уже посе...
  • Яна Орлова
    Этих нелюдей только уничтожать, всех до единого, а не брать в плен, лечить, кормить, обменивать, чтобы опять шли уби..."Все солдаты поги...
  • Владимир Акулов
    США  в  недрах  Украины  добудут  ...от  мертвого  осла  уши.Российский презид...

Под Покровском "всё плохо", отступаем с потерями. Враг захватил инициативу в Чёрном море. Под угрозой Северный флот. ВСУ снова под Курском

Под Покровском "всё плохо", отступаем с потерями. Враг захватил инициативу в Чёрном море. Под угрозой Северный флот. ВСУ снова под Курском

Военкоры докладывают тревожные данные с ЛБС. Со ссылкой на бойцов сообщается, что под Покровском "всё плохо", обстановка очень тяжёлая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Вроде - расстрел был - за панику  - в ВОВ..
Ответить
15 час.
евгений черкашин
Автор паникер и предатель.Расстрелять падлу.
Ответить
15 час.
ШКИПЕР
аФтыр - Тарас Пиздоболенко из Куева.
Ответить
14 час.
наверх