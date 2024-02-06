«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?

Кот Рыжый

Хотели ввести программу, что после родов, бесплатно делать ДНК ребёнку! Так такие истерики от баб пошли! 60% категорически против были! Это сколько же шалав, подсунули своих дитяток, рогоносцам мужьям?! И вот что интересно, их не смогли убедить даже в том, что вдруг ребёнка по ошибке подменили в роддоме....