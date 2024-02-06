Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • radiofree RF
    🤭🤔«Эффект первого с...
  • Владимир Соколов
    как можно так не доверять женщине!!?😂«Эффект первого с...
  • Кот Рыжый
    Хотели ввести программу, что  после родов, бесплатно делать ДНК  ребёнку! Так такие истерики от баб пошли! 60% катего...«Эффект первого с...

«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?

«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?

«Неудобно признавать, что в твоих детях не только твои гены, но и гены тех мужчин, которые были у жены до тебя.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Хотели ввести программу, что  после родов, бесплатно делать ДНК  ребёнку! Так такие истерики от баб пошли! 60% категорически против были! Это сколько же шалав, подсунули  своих дитяток, рогоносцам мужьям?! И вот что интересно, их не смогли убедить даже в том, что вдруг ребёнка по ошибке подменили в роддоме....
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10 час.
Владимир Соколов
как можно так не доверять женщине!!?😂
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9 час.
radiofree RF
🤭🤔
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8 час.

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