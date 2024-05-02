Российская армия продолжает держать инициативу на поле боя в своих руках. Бойцам Вооруженных сил Незалежной приходится очень тяжко – украинские командиры продолжают кидать их в "мясные штурмы", потери ВСУ колоссальны, при этом военное руководство даже не заботится о судьбе раненых вояк.