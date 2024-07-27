The Washington Post уверяет, будто выдвижение Харрис стало неприятным сюрпризом для Кремля

Внезапные перемены в американском предвыборном пасьянсе якобы стали ударом для многих представителей российской элиты, которые следят за отношениями между Москвой и Западом, сообщает принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу издание The Washington Post.
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