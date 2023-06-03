Зампред Совбеза РФ: Предатели Родины остались одни

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любой политический лидер, который предпримет попытки изменить дискурс развития страны, сложившийся после 24 февраля 2022 года, будет объявлен изменником своей Родины.
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