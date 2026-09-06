Спокойствие с редкими всплесками: магнитные бури в Челябинской области

Ученые провели анализ геомагнитной обстановки на Южном Урале на неделе 7–14 сентября. Сентябрь 2026 года открывает осенний сезон без серьезных геомагнитных потрясений.
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