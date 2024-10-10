На Северо-Западе выросло число DDos-атак на ИТ и транспортные компании

С июля по сентябрь 2024 МТС RED зафиксировал свыше 21 тысячи 400 атак Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года.
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