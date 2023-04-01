В Крыму расширят список имущества украинских олигархов для национализации

Руководитель крымского Госсовета Владимир Константинов поделился информацией о том, что на территории региона ведут работу по увеличению перечня имущества, которое в будущем окажется отчуждено у олигархата киевского режима в рамках национализации.
Руководитель крымского Госсовета Владимир Константинов поделился информацией о том, что на территории региона ведут работу по увеличению перечня имущества, которое в будущем окажется отчуждено у олигархата киевского режима в рамках национализации.
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