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В Крыму расширят список имущества украинских олигархов для национализации

В Крыму расширят список имущества украинских олигархов для национализации

Руководитель крымского Госсовета Владимир Константинов поделился информацией о том, что на территории региона ведут работу по увеличению перечня имущества, которое в будущем окажется отчуждено у олигархата киевского режима в рамках национализации.

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