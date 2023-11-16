Не пора ли начать ликвидировать предателей?

Текст дня.На сайте Стэнфордского университета опубликовали проект новых санкций против России.С учетом того, что против нас постоянно водят какие-то санкции и по большей части, либо безуспешно, либо даже нам на пользу, я бы ваше внимание на этом не заострял.
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