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Закон и Порядок

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Не пора ли начать ликвидировать предателей?

Не пора ли начать ликвидировать предателей?

Текст   дня.На сайте Стэнфордского университета опубликовали проект новых санкций против России.С учетом того, что против нас постоянно водят какие-то санкции и по большей части, либо безуспешно, либо даже нам на пользу, я бы ваше внимание на этом не заострял.

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