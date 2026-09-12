УНН: дизель на Украине стал стоить дороже 100 гривен за литр

Цены на дизельное топливо на украинских АЗС достигли психологической отметки 100 гривен (почти 190 рублей) за литр, бензин также продолжает дорожать.
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