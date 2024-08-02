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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Галина Друзина
    А не кажется ли вам, что некоторые, даже незнаю, как их назвать, ну назовём их члены, специально завазят в Россию миг...Бишкек обеспокоен...
  • Владислав Владислав
    Нужно выгнать нахрен из России всех мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья.. Достали уже навязывать киш...Бишкек обеспокоен...
  • Silver Kont
    Тупые ослоёбы в России не нужны, пусть у себя их разводят, и за свой счёт!Бишкек обеспокоен...

Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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Silver Kont
Тупые ослоёбы в России не нужны, пусть у себя их разводят, и за свой счёт!
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10 час.
Владислав Владислав
Нужно выгнать нахрен из России всех мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья.. Достали уже навязывать кишлачные обычаи народам России. Россияне уважают право Киргизов жить в Киргизии, в кишлаках. В России нам такие мигранты (в том числе киргизы) без надобности, слишком нагло себя ведут!
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9 час.
Галина Друзина
А не кажется ли вам, что некоторые, даже незнаю, как их назвать, ну назовём их члены, специально завазят в Россию мигрантов по заказу запада, что б потом вся эта шобла поднялась на нас Россиян на радость западу.
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8 час.

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