Бишкек обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Silver Kont Тупые ослоёбы в России не нужны, пусть у себя их разводят, и за свой счёт!

Владислав Владислав Нужно выгнать нахрен из России всех мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья.. Достали уже навязывать кишлачные обычаи народам России. Россияне уважают право Киргизов жить в Киргизии, в кишлаках. В России нам такие мигранты (в том числе киргизы) без надобности, слишком нагло себя ведут!