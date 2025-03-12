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Царьград

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Напряжение висело в воздухе. Русские в Киеве за мгновение до большой катастрофы: "Что-то будет"

Напряжение висело в воздухе. Русские в Киеве за мгновение до большой катастрофы: "Что-то будет"

Русские в Киеве за мгновение до большой катастрофы уже предчувствовали беду: "Что-то будет". Напряжение буквально висело в воздухе.

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