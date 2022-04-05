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В Калининградской области идут военные учения на фоне возможной блокады эксклава

В Калининградской области идут военные учения на фоне возможной блокады эксклава

На протяжении нескольких последних дней подстрекаемые и всячески подбадриваемые из Киева, Лондона и Вашингтона польские и прибалтийские политики-русофобы активно обсуждают возможность полного перекрытия сухопутных границ с Россией и Белоруссией.

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