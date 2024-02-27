Омский школьник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы

СУ СК России по Омской области В Омске девятилетний школьник катался на перилах в подъезде жилого дома и упал в лестничный проем с высоты шестого этажа, разбившись насмерть, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.
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