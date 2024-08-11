Владимир Малышев. Трудный путь к Победе

Татьяна Кибишева

Никогда движение "шаг вперёд, два шага назад" не приведет к победе. К победе приводит сосредоточенность и стремительность, а не полусонные надежды на договорняки и ожидание того, что все устаканится и рассосётся само собой. Так можно и всю Россию прос...пать!!!!!!