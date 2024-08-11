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Владимир Малышев. Трудный путь к Победе

Владимир Малышев. Трудный путь к Победе

Из случившегося в Курской области будут сделаны серьезные выводыО необходимости проявить мужество заявил президент России Владимир Путин в связи с ситуацией в Курской области, которую атаковали ВСУ.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Никогда движение &quot;шаг вперёд, два шага назад&quot; не приведет к победе. К победе приводит сосредоточенность и стремительность, а не полусонные надежды на договорняки и ожидание того, что все устаканится и рассосётся само собой. Так можно и всю Россию прос...пать!!!!!!
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15 час.
Юрий Золотарев
Вот когда протухший Зеля и &quot;члены&quot; его бандерокоманды будут КУСКАМИ выложены на площадях Кыёва, для всеобщего обоРзения, вот тогда можно будет приступать к окончательному оформлению нашей Победы над бандеро-злом.
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14 час.

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