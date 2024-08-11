Из случившегося в Курской области будут сделаны серьезные выводыО необходимости проявить мужество заявил президент России Владимир Путин в связи с ситуацией в Курской области, которую атаковали ВСУ.
Владимир Малышев. Трудный путь к Победе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Никогда движение "шаг вперёд, два шага назад" не приведет к победе. К победе приводит сосредоточенность и стремительность, а не полусонные надежды на договорняки и ожидание того, что все устаканится и рассосётся само собой. Так можно и всю Россию прос...пать!!!!!!
Ответить
15 час.
Юрий Золотарев
Вот когда протухший Зеля и "члены" его бандерокоманды будут КУСКАМИ выложены на площадях Кыёва, для всеобщего обоРзения, вот тогда можно будет приступать к окончательному оформлению нашей Победы над бандеро-злом.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии