Какие долги не списываются после смерти и переходят наследникам

Смерть родственника часто становится не только эмоциональным испытанием, но и юридической проблемой. Пока семья занимается организацией похорон, поиском документов и оформлением наследства, могут продолжать начисляться платежи по кредитам, коммунальным услугам и другим обязательствам.
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