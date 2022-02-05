17 звезд, в чьей внешности мы поменяли лишь одну крохотную деталь, а получились совсем другие люди

Казалось бы, что могут изменить брови? Это ведь всего лишь полоски волосков над глазами. Но стоит поменять их форму или цвет — и можно увидеть в зеркале другого человека.
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