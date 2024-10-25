«Выберу.ру»: 35% россиян поддержали планы ЦБ ограничить займы в МФО

Почти 40% опрошенных россиян выразили беспокойство, что если Банк России внедрит планы по ограничению займов в микрофинансовых организациях (МФО), это может привести к росту числа обращений к нелегальным кредиторам.
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