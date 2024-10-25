Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 167 подписчиков

«Выберу.ру»: 35% россиян поддержали планы ЦБ ограничить займы в МФО

«Выберу.ру»: 35% россиян поддержали планы ЦБ ограничить займы в МФО

Почти 40% опрошенных россиян выразили беспокойство, что если Банк России внедрит планы по ограничению займов в микрофинансовых организациях (МФО), это может привести к росту числа обращений к нелегальным кредиторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх