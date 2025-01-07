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Аффлек и Лопес — все. Звездная пара завершила бракоразводный процесс

Аффлек и Лопес — все. Звездная пара завершила бракоразводный процесс

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально разведены. Об этом сообщает журнал People. Почти 20 недель или чуть больше четырех месяцев понадобилось звездам Голливуда, чтобы завершить свой бракоразводный процесс.

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