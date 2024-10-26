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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Емченко: «Не хочу считать нас или армейцев фаворитами матча. У нас еще должок за Суперкубок»

«Локомотив-Кубань» Емченко лидирует в сезоне с результатом 9-0, ЦСКА идет вторым – 8-1. – «Локо» одержал девять побед в девяти играх.

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