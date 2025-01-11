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Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

Возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец рассказал о своих планах

Военнослужащий, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, оказался гвардии рядовым Сидамом Николаевым, служащим в эвакуационном подразделении 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

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